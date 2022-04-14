شاهد .. سألوا أليسا من صاحبة الموهبة الأفضل نانسي عجرم أم هيفاء وهبي؟! فأجابت دون تردد .. لن تصدق من أختارت ؟؟

انت الان تتابع خبر سألوا أليسا من صاحبة الموهبة الأفضل نانسي عجرم أم هيفاء وهبي؟! فأجابت دون تردد .. لن تصدق من أختارت ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/15 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

خلال حلولها ضيفةً على برنامج مراحل الذي يقدّمه الإعلامي السعودي علي العلياني على قناة SBC أطلقت النجمة اللبنانية إليسا الكثير من المواقف التي أحدثت ضجة واسعة.

وردّاً على عديد الأسئلة قالت إليسا إن زميلتها ومواطنتها نوال الزغبي لم تستغل حادثة اقتحام المسرح من جانب أحد المعجبين، على عكست ما فعلت نجوى كرم.

وردّاً على سؤال هام أكدّت أليسا في محور آخر من الحلقة دون خجل وبكل جرأة أن هيفاء وهبي تفوق نانسي عجرم بالموهبة، معلّلة رأيها بصداقتها الوطيدة للأولى، لكنها ترى أن عجرم هي الفنانة اللبنانية الأولى في مصر.

هذا ورفضت إليسا الكشف عن قيمة المبالغ التي دفعتها ثمناً لعمليات التجميل التي خضعت لها، لكنها أكدت أنها تملك ثروة طائلة.