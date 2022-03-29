تردد قناة تونس الوطنية Channel Tunisia National 1 الجديد على النايل سات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي اليوم 2022

يبحث الكثير من مشاهدي التلفزيون العربي عن تردد قناة تونس الوطنية Channel Tunisia National 1 الجديد على قمر النايل سات والعرب سات والهوت بيرد، حيث تعد فضائية تونس الوطنية الأولى من أهم القنوات التليفزيونية، حيث أنها قناة تلفزيونية تقدم محتوى متنوع مثل البرامج الحوارية والأخبار والقضايا السياسية والرياضية والبرامج الثقافية كذلك، مما يجعلها محط إعجاب وبحث الكثير من جمهور التليفزيون، كما أنها تنفرد بنقل الأحداث الوطنية والرياضية الهامة على قناتها للشعب التونسي والعربي على حد سواء، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نتناول معا تردد قناة تونس الوطنية Channel Tunisia National من أجل مشاهدة ثرية لأحدث الفعاليات والمباريات.

قناة تونس الوطنية 1

تعرض القناة محتوى غاية في التفرد، فبالإضافة إلى البرامج المتنوعة والأفلام والمسرحيات العربية، تقدم أفلام وثائقية وبرامج للأطفال ترفيهية، كما تحصد قناة تونس الوطنية الأولى بنسبة مشاهدات مرتفعة جدا بين القنوات التونسية الأخرى، حيث أن تونس الوطنية الأولى هي قناة عربية أقيمت بعد تقسيم شركة الإذاعة والتلفزيون التونسية إلى منظمتين في عام 2007، وتتبع مؤسسة التلفزيون التونسي، وتبث محتوى تلفزيوني من خلال 9 محطات تلفزيونية أساسية وعدد 71 محطة تلفزيونية ثانوية تغطي كل الأراضي التونسية، وتغطي شبكة البث الأرضي 99.8% من الشعب، كما أنها قناة مجانية بالكامل تقوم ببث محتواها التلفزيوني طوال اليوم بلا انقطاع أو توقف أو حدوث تشوش على البث.

برامج قناة تونس الوطنية 1

الموعد الرياضي: يهتم البرنامج بجميع التطورات في الأنشطة الرياضية المختلفة.

إن الله معنا: برنامج ديني يعرض يوميا ويركز على القيم الإسلامية المذكورة في القرآن الكريم والحديث النبوي.

برنامج 42: برنامج حواري ثقافي مع الإعلامية شادية خضير ينتهك أسلوب الاستضاف ويقوم على حرية الإبداع التي كفلتها المادة 42 من الدستور.

صباحكم تونسي: يبث البرنامج من الساعة العاشرة صباحا ويستمر حتى الظهيرة وهو برنامج يرتكز على الكثير من الفقرات التي تخص نمط الحياة.

تونسي في ساعة: برنامج حوار من تقديم الإعلامية فاتن الوسلاتي، يعرض الأحداث الجارية المتعلقة بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس.

مع الناس: يعرض من الاثنين إلى الخميس من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء، ويحرص على مواكبة الأخبار السياسية والاقتصادية، ويتابع اهتمام المواطنين.

تردد قناة تونس الوطنية 1 Channel Tunisia National

اسم القناة: تونس الوطنية الأولى

اسم القمر: نايل سات

تردد القناة: 10837

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح: ⅞

ومن الجدير بالذكر أنه سوف تعرض قناة تونس الوطنية Channel Tunisia مباراة تونس ضد مالي اليوم 29 مارس ضمن تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.