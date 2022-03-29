تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة المغرب ضد الكونغو في إياب تصفيات كأس العالم 2022

يحتل تردد قناة المغربية الرياضية معدلات عالية جدا في محركات البحث العالمية خلال الساعات الماضية، حيث أن قناة المغربية سوف تتولى زمام عرض مباراة منتخب المغرب ضد الكونغ، حيث يحل منتخب الكونغو الديمقراطية ضيفا على منتخب المغرب على أرضية ستاد مركب محمد الخامس الرياضي، في مباراة العودة بينهم في الدور الفاصل من وقائع تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة السمراء أفريقيا، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال بصدد عرض تردد قناة المغربية الرياضية من أجل متابعة المباراة القادمة بشكل مجاني ودون الاحتياج إلى تركيب قنوات خاصة أو دفع اشتراكات إضافية باهظة الثمن.

المغربية الرياضية تنقل مباراة المغرب ضد الكونغو

بعد أن انتهى لقاء الذهاب بين المغرب والكونغو بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل واحد منهما، أصبحت فرصة أسود الأطلس قاب قوسين أو أدنى من حلم التأهل لكأس العالم 2022، حيث لا يتطلب من المنتخب المغربي أبعد من التعادل السلبي من أجل العبور المباشر للمونديال، أما الخسارة أو حدوث تعادل إيجابي بنتيجة أكبر من 1-1 فستنتهي حلم المغرب في التأهل.

موعد مباراة العودة بين المغرب والكونغو

موعد مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم هو يوم غدا الثلاثاء 29 مارس/آذار لعام 2022.

تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة التاريخية في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المغرب، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو الديموقراطية

سوف تبث مباراة المغرب والكونغو الديموقراطية على القناة الرياضية المغربية بشكل مجاني تماما دون تشفير، كما ستجدها أيضا على قناة SSC 4، وذلك داخل نطاق المملكة العربية السعودية فقط.

تردد قناة المغربية الرياضية

تتواجد القناة المغربية الرياضية على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات ومعلومات الاستقبال الخاصة بها كما يلي:

تردد القناة المغربية الرياضية على نايل سات

التردد: 11467

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد القناة المغربية الرياضية على عرب سات