استقبل الأن تردد قناة براعم للأطفال الجديدة 2022 على النايل سات لمشاهدة البرامج الترفيهية والتعليمية

تردد قناة براعم للأطفال الجديدة 2022، يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة براعم الاطفال لما تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي لأطفال الصغار، وتقدم برامج الرسوم المتحركة والشخصيات التي يستمتع بها الأطفال لذلك لا ينبغي أن يهتم أولياء الأمور بتعرض أطفالهم لهذه القناة الفريدة والمخصصة لتقديم البرامج التربوية بطريقة تفاعلية لأطفال،وتعتبر من القنوات الفضائية التي تلبي احتياجات الأسرة العربية، حيث تقدم برامج للأطفال بالإضافة إلى دروس وقيم للكبار تساعدهم في توفير التعليم الحديث.

قناة براعم للأطفال

تقديم محتوى تعليمي ومحتوى ترفيهي وأغاني ومجموعة متنوعة من البرامج المميزة التي تتميز بشخصيات رسوم متحركة رائعة يعشقها الأطفال، أهم ما يميز هذه السلسلة أنها وضعت هدفاً أمام أعينها وهو أن الأطفال هم أهم شيء في المجتمع ولهذا عملت بجد لتعليم الأطفال وإضفاء البهجة والسعادة على قلوبهم، بطريقة فريدة يتحدث براعم الأطفال الصغار، وتسعى الشبكة جاهدة لغرس التربية الدينية في نفوس الأطفال، كما يشجع الآباء على تعليم أبنائهم أصول اللغة العربية وتقديم قيم الدين الإسلامي بطريقة سهلة ومباشرة، نشر أحدث الأساليب التربوية للأطفال الصغاروتشجيع الأطفال الصغار على الإبداع والابتكار من أجل إنتاج جيل متميز، وتقديم محتوى فريد يثير اهتمام المراهق بالتعلم تنمية القدرات العقلية والفكرية لدى الأطفال الصغار.

تردد قناة براعم على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: براعم. التردد: 11564.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة الصورة: SD.

كيفية استقبال التردد الجديد لقناة براعم 2022