نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل الأن تردد قناة براعم للأطفال الجديدة 2022 على النايل سات لمشاهدة البرامج الترفيهية والتعليمية في المقال التالي
تردد قناة براعم للأطفال الجديدة 2022، يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تردد قناة براعم الاطفال لما تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي لأطفال الصغار، وتقدم برامج الرسوم المتحركة والشخصيات التي يستمتع بها الأطفال لذلك لا ينبغي أن يهتم أولياء الأمور بتعرض أطفالهم لهذه القناة الفريدة والمخصصة لتقديم البرامج التربوية بطريقة تفاعلية لأطفال،وتعتبر من القنوات الفضائية التي تلبي احتياجات الأسرة العربية، حيث تقدم برامج للأطفال بالإضافة إلى دروس وقيم للكبار تساعدهم في توفير التعليم الحديث.
قناة براعم للأطفال
تقديم محتوى تعليمي ومحتوى ترفيهي وأغاني ومجموعة متنوعة من البرامج المميزة التي تتميز بشخصيات رسوم متحركة رائعة يعشقها الأطفال، أهم ما يميز هذه السلسلة أنها وضعت هدفاً أمام أعينها وهو أن الأطفال هم أهم شيء في المجتمع ولهذا عملت بجد لتعليم الأطفال وإضفاء البهجة والسعادة على قلوبهم، بطريقة فريدة يتحدث براعم الأطفال الصغار، وتسعى الشبكة جاهدة لغرس التربية الدينية في نفوس الأطفال، كما يشجع الآباء على تعليم أبنائهم أصول اللغة العربية وتقديم قيم الدين الإسلامي بطريقة سهلة ومباشرة، نشر أحدث الأساليب التربوية للأطفال الصغاروتشجيع الأطفال الصغار على الإبداع والابتكار من أجل إنتاج جيل متميز، وتقديم محتوى فريد يثير اهتمام المراهق بالتعلم تنمية القدرات العقلية والفكرية لدى الأطفال الصغار.
تردد قناة براعم على النايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات.
- اسم القناة: براعم. التردد: 11564.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
- جودة الصورة: SD.
كيفية استقبال التردد الجديد لقناة براعم 2022
- باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون بالضغط على زر القائمة.
- الخطوة التالية هي الدخول إلى الإعدادات وتحديد خيار التثبيت اليدوي
- . بعد ذلك ستحصل على قائمة بجميع بيانات التردد الجديدة التي تم إدخالها لكل قمر صناعي.
- أنت مدعو لجمع معلومات مثل عامل التصحيح والتردد والاستقطاب ومعدل الترميز.
- بعد التحقق مرة أخرى من إدخال المعلومات الصحيحة انقر فوق “موافق”.
- الآن للضغط على زر البحث حتى يتم الحصول على السلسلة بعد الحصول على القنوات المتاحة باستخدام نفس البيانات
- يتم الضغط على كلمة “حفظ” حتى تظهر القناة في قائمة الأجهزة.
- ستجد القناة في القائمة الرئيسية إذا كنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد للبحث عنها بين القنوات
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