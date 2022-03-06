شاهد .. طلقت ميرفت أمين ليه؟ هذا النجم الكبير أجاب دون تردد وكشف سرها الخطير الذي أخفته عن الكل ولم يكن يعلم به أحد !

انت الان تتابع خبر طلقت ميرفت أمين ليه؟ هذا النجم الكبير أجاب دون تردد وكشف سرها الخطير الذي أخفته عن الكل ولم يكن يعلم به أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/06 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

في عام 1970 تزوجت الفنانة المصرية ميرفت أمين لأول مرة من المطرب السوري موفق بهجت.

الزواج لم يستمر سوى سنة وثمانية أشهر، حيث طلبت الفنانة الطلاق منه، وحينها قيل إن سبب الطلاق هو أنه بعد زواجهما، سافر بهجت إلى لبنان، وهناك قُبض عليه في قضية مخدرات مشهورة، ومن هنا طلبت الطلاق.

لاحقا أعلنت الفنانة ميرفت أمين ندمها الشديد على هذا الزواج وقالت: لقد كنت صغيرة السن آنذاك ولا أستطيع أن أحكم على الأمور بطريقة سليمة، فقد تعرفت عليه عندما اشتركنا معا في أحد الأفلام.

واضافت:.أعجبت به وشعرت بأشياء غريبة نحوه دون غيره، وعندما دعاني لزيارته في مكان عمله كنت في غاية السعادة، وبالتالي حدث تجاوب وانجذب كل منا للآخر.

وتابعت: تعرضت لمعارضة شديدة من والدتي ووالدي وعانيت من غضبهما لفترة، ولكني صممت على أن أخوض التجربة دون أن أستمع لأحد، ولكنني في الآخر دفعت ثمن عنادي، حيث دبت الخلافات بيننا ولم يعد هناك أمل في التفاهم حتى صممت على الانفصال رغم محاولاته العديدة لعودة المياه لمجاريها.

في المقابل كشف المطرب السوري موفق في حوار إذاعي قبل عامين أن زواجه من النجمة ميرفت أمين لم يدم لأنها تغار غيرة مرضيّة مؤكداً أنه تعرف عليها عندما حضرت إحدى حفلاته في القاهرة بوجود عدد كبير من السينمائيين والفنانين في بداية السبعينات.

وأضاف: لم تكن قد حققت نجومية كبيرة في وقتها، مبيناً أيضاً أنه تزوج عدة مرات رغم يقينه بأن تعدد الزوجات يسبب الظلم في بعض الأحيان ولكن ولاءه الأول والأخير كان لزوجته أم حسام.