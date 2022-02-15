نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت on time sports hd 1 الناقلة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع عودة مباريات الدوري المصري الممتاز، عادت من جديد الجماهير المصرية تبحث عن تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية، المالكة لحقوق بث جميع المباريات في الدوري المصري الممتاز، واليوم يتم البحث عن التردد بصورة مكثفة نظراً لنقلها مباراتين في الدوري، لحساب الجولة التاسعة اللقاء الأول الذي يجمع غزل المحلة ضد المقاولون العرب، واللقاء الثاني وهو الأهم الذي يجمع الزمالك وسموحة، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعكم ثقفني، أحدث تردد للقنوات المصرية حتى يتمكن عشق الساحرة المستديرة من مشاهدة المباراتين على الهواء مباشراً.

تعتبر قنوات أون تايم سبورت من أهم وأشهر القنوات الرياضية العربية، واستطاعت في وقت قصير أن تصبح من القنوات ذات المشاهدة العالية، ليس في مصر فقط بل في العالم العربي أجمع من المحيط إلي الخليج، نظراً لنقلها العديد من الفاعليات الرياضية الكبرى، ومن أهمها الدوري الممتاز الذي يعد أقوى بطولة محلية في العالم العربي، والتي يحرص الجمهور المصري المتواجد في كل الدول العربية على متابعتها.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

تضم باقة قنوات أون 3 قنوات تحمل نفس ألاسم حتى تتمكن من نقل أكثر من مباراة في توقيت واحد، نظراً لكثرة المباريات التي تقام في نفس التوقيت وتسعة الشركة المتحدة للإعلام، إلي زيادة عدد القنوات خلال الفترة القادمة ضمن خطتها لتوسيع شبكة قنوات أون تايم، والمخطط لها أن تكون مثل القنوات العالمية التي تقوم بنقل المباريات العالمية مثل قنوات بي إن سبورت، والحصول على حقوق الدوريات العالمية الكبرى في المستقبل.

مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري

تنقل قناة on time sports hd 1 اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، مباراة نادي سموحة ضد الزمالك من ملعب أستاد الإسكندرية، يسبق المباراة أستوديو تحليلي لتحليل كافة تفاصيل المباراة المرتقبة، ويعلق على المباراة المعلق المميز حاتم بطيشة.

قنوات on time sports hd 1-2-3

يمكن لجميع عشاق مشاهدة مباريات الكرة المصرية أستقطاب قنوات أون تايم عبر أجهزت الاستقبال العالية الجودة وأيضاٌ الأجهزة العادية من خلال تنزيل التردد التالي