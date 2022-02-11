نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال مجاناً بدون تشفير في كأس العالم للأندية وموعد اللقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال اليوم مجاناً بدون تشفير في كأس العالم للأندية من الأمور التي يبحث عنها الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان، حيث تقام اليوم قمة عربية تجمع بين النادي الأهلي بطل إفريقيا في مواجهة نادي الهلال السعودي بطل آسيا للتنافس على تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية، ويعد لقاء الفريقين من اللقاءات التي تشهد متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، وخاصة أن الجميع يتوقع مباراة نارية في ظل سعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز، والتتويج ببرونزية البطولة، وهو الأمر الذي سيزيد من قوة وإثارة المباراة، ومن خلال المقال نستعرض لحضراتكم تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش الأهلي والهلال اليوم عبر جميع الأقمار الصناعية وموعد اللقاء.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال مجاناً

هناك اهتمام كبير من الجماهير العربية بمتابعة لقاء الشياطين الحمر أمام الزعيم السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية، حيث يمتلك الفريقان العديد من العناصر القوية، كما أن الفريقان سيحاولان تحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة خلال الدور نصف النهائي، فق خسر النادي الأهلي أمام فريق بالميراس بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب آل نهيان، كما خسر الهلال السعودي من فريق تشيلسي الإنجليزي بهدف وحيد دون رد على ملعب محمد بن زايد في مباراة شهدت أداء كبير من الزعيم السعودي أمام البلوز.

موعد مباراة الأهلي والهلال اليوم في مونديال الأندية

من المقرر أن يكون توقيت مباراة الأهلي والهلال اليوم السبت الموافق 12 فبراير 2022 في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الخامسة بتوقيت أبوظبي على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة وسط حضر جماهيري كبير يملأ مدرجات ملعب المباراة، وستكون المباراة منقولة من خلال قناة SSC HD7، وكذلك عبر قناة أبوظبي الرياضية أكسترا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال اليوم بدون تشفير

يتساءل الكثير من الجماهير العربية عن أهم ترددات القنوات المجانية التي ستنقل مباراة الأهلي والهلال اليوم بدون تشفير عبر جميع الأقمار الصناعية المختلفة، وخاصة أن المباراة منقولة حصرياً داخل الملكة العربية السعودية من خلال مجموعة قنوات SSC الرياضية، ولهذا، نقدم لجميع متابعينا عبر المقال تردد القنوات المفتوحة التي ستبث مباراة الأهلي والهلال اليوم في كأس العالم للأندية، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات التالية:

Sport 1 Germany

Astra 19.2°E -12480 V 27500

Astra 19.2°E -12480 V 27500 E4 HD UK

Astra 28°E – 11856 V 27500

Astra 28°E – 11856 V 27500 1 TV Georgia

AzerSpace 46°E – 11095 H 30000

Eutelsat 36°E – 11212 H 14400

BISS : 00 20 05 00 00 19 56 00

وفي حال وجود المزيد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية أمام نادي الهلال السعودية، سنقوم بوضع الترددات الخاصة بها مباشرة.