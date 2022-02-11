نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اضبط تردد” القناة الناقلة لمباراة الأهلي المصري ضد الهلال السعودي لتحديد المركز الثالث من مونديال الأندية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القناة الناقلة لمباراة الأهلي المصري ضد الهلال السعودي من بطولة كاس العالم للأندية 2021 والتي مقامة بدولة الإمارات حاليا وتمكن الهلال من الصعود إلى دور نصف النهائي بعد فوزه على الجزيرة الاماراتى بنتيجة كبيرة وهى 6 أهداف مقابل هدف وحيد وخسر أمام تشيلسي بهدف دون رد لينافس الأهلي المصري على المركز الثالث، وسوف تذاع المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت دبى، وعلى تطبيق قناة أبو ظبي الرياضية أوعلى قنوات ssc الرياضة السعودية، وسوف نوفى إليكم بكافة التفاصيل حول القنوات وتردداتها العارضة للبطولة ومباراة اليوم على وجه الخصوص.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي المصري ضد الهلال السعودي

تترقب جماهير الكرة السعودية الآن مباراة من اهم المباريات في تاريخ نادى الهلال السعودي وصاحب الجماهيرية الكبيرة في الوطن العربي وبالأخص في المملكة العربية والسعودية، وبعد أن فاز بلقب دوري أبطال اسيا للنسخة الماضية تأهل بذلك إلي بطولة كاس العالم للأندية وهى بطولة تعتبر شرفية بين أبطال القارات السبع من الأندية، والتي يشارك بها أيضا نادى الأهلي المصري، والذي سوف يلعب على المركز الثالث والرابع مع الخاسر من مباراة الهلال وتشيلسى ، والذي بالفعل سوف يواجه الهلال ، بعد ان خسر النادي الأهلي بالأمس من ناد بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-0 وسوف تقام المباراة يوم 12 فبراير المقبل ولم يتم تحديد موعدها حتى الآن .

متابعة مباراة الهلال ضد الأهلي في مونديال الأندية

تذاع بطولة كاس العالم للأندية على قنوات أبو ظبي الرياضية، وعلى باقة قنوات ssc السعودية والتي أعلنت منذ انطلاق البطولة على عرضها لكافة المباريات عبر تردداها المختلفة، ولذلك إليك تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي المصري ضد الهلال السعودي من بطولة كاس العالم لللأندية ويمكنك المتابعة على الأقمار الصناعية المختلفة منها النايل سات والعرب سات عبر الإشارة التالية

تردد قنوات SSC Sports السعودية 2022 عبر النايل سات

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12523.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز : 27500.

تردد قنوات SSC Sports السعودية 2022 عبر عربسات

القمر الصناعي : عربسات.

التردد : 11747.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

نتيجة مباراة الهلال وتشيلسي

نتابع مع جماهير الهلال العريضة أحداث مباراة نصف الهائي من بطولة كاس العالم للأندية، والتي بدأت المباراة بالفعل الآن تمكن تشيلسي من هزيمة الهلال بهدف فى اخر الشوط الثاني دون رد ، وتأهل إلي النهائي ليواجة بالميراس، ويودى الهلال أداء رائع أمام بطل أوروبا وانجلترا على الوجة الخصوص، وسوف ننقل إليكم كافة التفاصيل ومتابعة حصرية لمباراة عبر موقعنا وموعد المباراة القادمة لكلا الفريقين.

مباراة الأهلي والهلال لتحديد المركز الثالث

يواجه الأهلي المصري غذا الموافق 12 فبراير الهلال السعودي بعد خسارة كلا منهم من نادى بالميراس والذي اخر تمكن من هزيمة الأهلي المصري بنتيجة 2-0 والهلال السعودي الذي خسر من تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 1-0 ، ولتنافس كلا الفريقين العربين الآن على المركز الثالث والرابع ، بعد أداء مشرف للغاية في مبارياتهم الأولي.