نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حملها الان” تردد قناة SSC7 HD لمشاهدة مباراة الهلال وتشيلسي بدون تشفير بجودة HD في كأس العالم للاندية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة SSC7 HD يطالب عشاق كرة القدم بتحديث تردد قناة SSC7 HD وهي المتاحة مجانا على النايل سات وعرب سات في 2022-2023 لمشاهدة تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، وكذلك المباريات من فرقهم ودورياتهم الوطنية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي

باللغة الإنجليزية، أعلنت الشركة السعودية الرياضية عن صفقة مع مجموعة قنوات MBC لبث قنوات SSC الفضائية المفتوحة بجودة SD العادية لمسابقات الدوري السعودي، فيما ستنقل قنوات SSC الفضائية المشفرة عالية الوضوح إلى البطولات الآسيوية مثل دوري أبطال آسيا والدوري السعودي. حصري على منصة Shahid VIP وجهاز GOBX، وكلاهما يشتمل على تقنية عالية الدقة.

تردد قناة SSC7 HD المجانية على النايل سات

يمكن استقبال القناة الرياضية السعودية السابعة “SSC Sports” على النايل سات على التردد التالي وتقدم الشبكات تغطية حية لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى استوديو تحليلي قبل المباريات وبعدها، يضم مجموعة متنوعة من أساطير كرة القدم السعودية والمحكمين والإحصائيين.

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ القمر الصناعي ssc 12523 عمودي 27500 5/6 نايل سات scc 11747 عمودي 27500 5/6 عرب سات

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي اليوم مجانا

من خلال قائمة الكلمات، قم بالوصول إلى إعدادات جهاز الاستقبال للحصول على SSC7 HD.

الآن قم باختيار القمر الصناعي على النايل سات بالضغط على كلمة التثبيت.

سات بالضغط على كلمة التثبيت. الآن، انقر فوق التردد واضبط التردد ومعامل الخطأ والاستقطاب حسب رغبتك.

أدخل الآن مصطلح بحث- لا تمسح قائمة التطبيقات- وانقر فوق حفظ عند الانتهاء. حظا موفقا مع القناة.

تعتبر قناة SSC7 HD المجانية من أهم القنوات التي تقدمها وزارة الرياضة السعودية لجميع متابعي الدوري السعودي والفعاليات الرياضية المختلفة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، حيث تقدم القناة العديد من القنوات المحلية والآسيوية والفعاليات الرياضية الدولية بدون مقابل، وتعمل القناة على إتاحة الفرصة للمشاهدين لمتابعة أهم الأحداث بشكل يليق بالرياضة بشكل عام.

التردد الجديد لقناة ssc 2021 بدر سات

لجَميع الراغبين بضبط وتنزيل اشارة تردد قنوات ssc HD الرياضية السعودية الجديد 2021 علي بدر سات، يمكنكم ذلك عبر إدخال التردد الآتي:

اسم القناة ssc اس اس سي السعودية الرياضية القمر الصناعي بدر سات التردد 12418 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي H النظام DVB-S2/8PSK معامل تصحيح الخطأ ¾ أو 2/3

تردد قناة ssc الرياضية السعودية الجديد 2021 نايل سات