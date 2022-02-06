تردد قناة “فوكس سبورتس” المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نهائى أمم إفريقيا

ابو ظبي - احمد الجزار - بحث كثيرون عن تردد قناة Fox sportsفوكس سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال نهائى أمم إفريقيا 2022 المقامة حاليا في الكاميرون، حيث ينتظر ملايين المشاهدين وعشاق كرة القدم المصرية والإفريقية، انطلاق المباراة الحاسمة على اللقب الإفريقي بين منتخبي مصر والسنغال، مساء اليوم، ومشاهدة بث مباشر للمباراة عبر القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا ومنها قناة فوكس سبورت، فى مشاهدة ممتعة وجودة عالية لزيادة متعة متابعة المباراة على ترددات قناة Fox sportsفوكس.

ترددات فوكس سبورت كالاتى:

أولا.. التردد 12284.

ثانياً. معدل استقطاب أفقي . ومعدل ترميز 27500، لمشاهدة ممتعه وبث مباشر للمباراة.

بالإضافة إلى ذلك، زادت معدلات بحث ملايين المشاهدين وعشاق كرة القدم الإفريقية، عن ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، ومشاهدة بث المباراة عبر قنوات فوكس سبورت على الهواء مباشرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا

تنطلق مباراة مصر والسنغال، في نهائي كأس أمم أفريقيا، في التاسعة مساء، على ملعب «باول بيا ستاديوم»، على أن تنقل عبر شاشة beIN Sports HD 1 Max، بتعليق المصري الشهير علي محمد علي، كما تذاع عبر beIN Sports Connect وbeIN Sports HD 2 Max.

ويخوض منتخب مصر المباراة أمام السنغال، في نهائي كأس أمم أفريقيا، مفتقدا لخدمات كارلوس كيروش، الذي تعرض للطرد من قبل الحكم بكاري جاساما، في لقاء الفراعنة والكاميرون.

كما يواصل الثنائي أحمد حجازي ومحمد الشناوي الغياب للإصابة، واستبعاد عمر كمال لتراكم البطاقات، على الجانب الآخر، يخوض منتخب السنغال المباراة كامل العدد بدون أي إصابات عضلية أو كورونا، بعد التأكد من سلبية العينة الخاصة بأسود التيرانجا.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية في نسخة الكاميرون بعدما أطاح بأصحاب الأرض في مشوار سعيه نحو اللقب الثامن في تاريخه.

أما منتخب السنغال فيبحث عن التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه بعدما وصل من قبل للمباراة النهائية مرتين وفشل في التتويج باللقب.

وتنطلق مباراة مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية اليوم الأحد 6 فبراير 2022 الساعة التاسعة مساءا 9:00 بتوقيت القاهرة الموافق 8:00 مساء بتوقيت الكاميرون، وعند الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الموافق 11:00 مساء بتوقيت أبوظبي.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي كأس الأمم الأفريقية

– قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

– قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

– قناة الجزائرية الأولى: القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 (5/6).

– قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

– القناة الرياضية البلغارية: بلغاريا سات، تردد: 12380، معدل استقطاب أفقى، معدل الترميز: 30000.

– قناة فارزيش من طاجيكستان: النايل سات، تردد: 11555، معدل استقطاب عمودي، معدل الترميز: 30000.

– قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

– قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

وخاض منتخب مصر تدريبه الأخير مساء السبت استعدادا لمباراة السنغال المقررة في التاسعة مساء اليوم الأحد، وشارك في المران جميع اللاعبين بعدما أعلن جهاز منتخب مصر أمس على سلبية مسحة جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة .

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