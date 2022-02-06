نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم الأحد في نهائي أمم أفريقيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم افريقيا الكاميرون 2022، متابعة ماتش مصر مع السنغال اليوم الأحد وموعد مباراة المنتخب المصري ومنتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، والتعرف على القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم، من أكثر ما يزيد عنه البحث بين جماهير الساحرة المستديرة للتعرف على موعد مباراة نهائي أمم افريقيا بين المنتخب المصري ومنتخب السنغال، في مباراة هامة تحبس الأنفاس يأمل الجماهير أن يحقق المنتخب المصري خلالها الفوز ويعود بالكأس، بعد الأداء المشرف الذي حققه خلال المبارايات السابقة في البطولة، خاصةً خلال لقائه بمنتخبي المغرب والكاميرون.

كان المنتخب الوطني المصري، قد تأهل للمباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية 2022، بعد أن حقق فوزاً صعباً على نظيره منتخب الكاميرون في المباراة التي جمعت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب المصري 3-1 بركلات الترجيح، وتقام بطولة الأمم الأفريقية في نسختها الحالية بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الماضي حتى 6 فبراير الجاري.

موعد مباراة مصر والسنغال نهائي أمم افريقيا 2022

يلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب السنغال، في المباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية 2022، وذلك في التاسعة من مساء الأحد 6 فبراير بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والعاشرة بتوقيت الرياض والدوحة والأردن، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

متابعة مباراة مصر والسنغال نهائي أمم أفريقيا

يزيد البحث بين الجماهير الرياضية داخل مصر وخارجها، عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نهائي أمم افريقيا، من أجل متابعة المباراة الهامة بعيداً عن اشتراك القنوات المشفرة، وننشر قائمة القنوات المجانية المفتوحة التي أعلنت بثها لمباراة مصر والسنغال في نهائي أمم افريقيا، بالإضافة إلى تردداتها من أجل ضبطها على أجهزة استقبال القنوات.

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال

القناة الجزائرية الأرضية: يتم بث القناة الجزائرية عبر قمر النايل سات على التردد التالي:-

التردد: 11680 H – معدل الترميز: 27500.

قناة النبأ الليبية: تبث قناة النبأ عبر قمر النايل سات واسمها على الريسيفر Al Nabaa عبر التردد التالي:-

التردد: 11096 H – معامل تصحيح الخطأ: 3/4 – معدل الترميز: 27500.

قناة فوكس سبورت: تبث القناة عبر قمر النايل سات على التردد التالي:-

التردد: 12284 H – معدل الترميز: 27500.

قناة تيلي تيلي تشاد: يمكن استقبال شارتها عبر قمر النايل سات من خلال التردد التالي:-

التردد: 12015 H – معدل الترميز: 27500.

قناة رتب بوركينا فاسو: تبث القناة عبر قمر اليوتلسات 9 من خلال التردد التالي:-

التردد: 11900 H – معدل الترميز: 27500

تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة 2022

قنوات بي ان سبورت هي الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ويمكن استقبال شارة تردد القنوات المفتوحة والتي لا تحتاج لإشتراك، من خلال ضبط تردداتها التالية عبر أجهزة استقبال القنوات لديكم.

قناة بي ان سبورت المفتوحة: القمر نايل سات – التردد 11054 H – معامل تصحيح الخطأ 2/3 – معدل الترميز: 27500 – اشارة ارسال البث DVB-S2.

كما يمكن استقبال شارة بث قناة بي ان سبورت المفتوحة على قمر النايل سات من خلال التردد 12604 H – معامل تصحيح الخطأ 2/3 – معدل الترميز 27500 – اشارة ارسال البث DVB-S2.

تردد مجموعة قنوات بي ان سبورت المفتوحة على النايل سات وسهيل سات

قناة BeIN SPORTS HD – نايل سات – التردد: 11054 H – معامل التصحيح 2/3 – معدل الترميز 27500.

قناة BeIN SPORTS HD – سهيل سات – التردد: 11566 H – معامل التصحيح 2/3 – معدل الترميز 27500.

قناة BeIN SPORTS HD 7 – نايل سات – التردد: 12604 H – معامل التصحيح 2/3 – معدل الترميز 27500.

قناة BeIN SPORTS HD 7 – سهيل سات – التردد: 11623 V – معامل التصحيح 2/3 – معدل الترميز 27500.

تردد قنوات بي ان سبورت اكسترا 1 و 2 bein sport extra

تردد قناة bein sport extra 1 – قمر النايل سات – التردد: 11054 V – معامل التصحيح 3/4 معدل الترميز 27500 اسم القناة على الريسيفر beIN Sports Xtra.

تردد قناة bein sport extra 2 – قمر النايل سات – التردد: 12604 H – معامل التصحيح 2/3 معدل الترميز 27500 – الجودة HD – اسم القناة على الريسيفر: beIN Sports Xtra 2.

التردد الأرضي لقناة تايم سبورت الرياضية

تنقل قناة تايم سبورت الأرضية المشفرة مباريات مصر في بطولة أمم افريقيا، ومن المقرر أن تنقل القناة المباراة النهائية بين مصر والسنغال، ويمكن استقبال شارة بثها من خلال ضبط التردد التالي عبر أجهزة استقبال القنوات:-