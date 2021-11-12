شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة كراميش 2021 Karamiish وكرتون الطفل المجاني والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة كراميش تعد قناة كراميش من أشهر وأنجح قنوات الأطفال التي لاقت رواجًا بين الأمهات والأطفال وذلك بسبب المحتوى الذي تقدمه, القناة تقدم العديد من الأناشيد التي تنشر القيم والأخلاق الحميدة وتعلم الأطفال السلوكيات المهذبة والحميدة, كما تقوم بتقديم الرسوم المتحركة في صورة برامج الأطفال تبث المعلومات الثقافية والدروس الدينية، مثل آداب التعامل والحفاظ على نظافة المكان, كما تبث القناة المحتوى الخاص بها على مدار الأربعة وعشرين ساعة بصورة مجانية وجودة ممتازة, بدأ بث قناة كراميش في الخامس عشر من شهر فبراير لعام 2009 في دولة الأردن ثم انتشرت إلى جميع الدول العربية تدريجيًا لتحقيق ذلك النجاح الباهر.

تردد قناة كراميش على النايل سات

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 10815

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

التشفير: لا يوجد تشفير

تردد قناة كراميش على الهوت بيرد

قمر صناعي: هوت بيرد

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

استقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

التشفير: لا يوجد تشفير

برامج قناة كراميش

تعرض قناة كراميش للأطفال العديد من البرامج التلفزيونية في صورة رسوم متحركة لتعلم الأطفال القيم الأخلاقية الحميدة وتعاليم الدين الاسلامي, بجانب المحتوى الترفيهي مثل الأناشيد وافلام الكارتون, ومن أمثلة تلك البرامج:

برنامج كركبة.

برنامج سهران.

برنامج سايلنت.

برنامج شمّة.

كارتون عروس البحر.

مسلسل الأميرة والضفدع.

توم وجيري.

فيلم علاء الدين.

فيلم الجميلة والوحش.

فيلم شركة المرعبين المحدودة.

الآن نتابع معكم التردد الجديد لقناة كراميش المجانية، بعد تغيير التردد الخاص بها، بعد أن قمنا بالإطلاع على التردد، ويمكنكم مشاركة الجودة الخاصة بالقناة، من خلال التعليقات، ونتابع معكم الترددات التي يرتفع عليها معدل البحث من وقت للثاني، ونستمر برصد الترددات والأخبار العامة بالموقع.

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