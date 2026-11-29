احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 11:17 مساءً - تعرفت الجهات المختصة على هوية الجثمان الأخير ضمن ضحايا حادث تصادم وإحرق سيارة نقل مواد بترولية على الطريق الدائري بالوراق والتى تتواجد فى مستشفى العجوزة، التى تعذر التعرف عليها نتيجة شدة التفحم، ليصبح بذلك جميع الجثامين معروفة الهوية ومطابقتها مع عينات البصمة الوراثية DNA المأخوذة من أهالي الضحايا جميعا.

التعرف على هوية آخر جثمان فى حادث الوراق

وكانت النيابة العامة أعلنت اليوم الانتهاء من تسليم جثامين ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق إلى ذويهم، وعددهم ٣٢ متوفًّيا، بالإضافة إلى جنين إحدى المتوفيات، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة للتعرف على هوياتهم.

واعترف المتهم، قائد السيارة التي اصطدمت بناقلة الوقود، في تحقيقات النيابة العامة بتعاطيه المواد المخدرة.

قد ورد تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي بشأن فحص عينتي الدم والبول المأخوذتين من المتهم، وانتهى إلى أن عينة البول تحتوي على مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على جميع ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.