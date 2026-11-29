احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 10:21 مساءً - أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، تبرع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمبلغ 40 مليون جنيه، لصالح أسر ضحايا ومصابي حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق، في إطار المبادرات المجتمعية لمساندة جهود الدولة في تقديم الدعم اللازم للمتضررين من الحادث.

وصرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المجلس تلقى إخطارات بتبرعات بلغت قيمتها الإجمالية 44 مليون جنيه، ضمن مبادرات التدخل السريع لدعم أسر الضحايا والمصابين. المتحدة للخدمات الإعلامية تتبرع بـ40 مليون جنيه وأوضح المتحدث الرسمي أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بادرت بالتبرع بمبلغ 40 مليون جنيه، فيما تبرع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمبلغ مليوني جنيه. كما تبرعت شركة المقاولون العرب بمبلغ مليون جنيه، وبادر المهندس سامح الدسوقي أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو الوفا للحديد والصلب، بالتبرع بمبلغ مليون جنيه، مشيرًا إلى أن التبرعين الأخيرين سبق احتسابهما ضمن المبالغ التي أعلنت عنها وزيرة التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر الصحفي للحكومة.