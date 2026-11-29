احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 10:21 مساءً - وصل وفد من نادي الزمالك إلى الجزائر، يضم الدكتور محمد مهدي أخصائي التغذية، ومحمد عبد الرحيم «ميشو» إداري الفريق، إلى جانب الشيف شريف صابر، وذلك للانتهاء من جميع الترتيبات والتجهيزات الخاصة باستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم، قبل سفرها استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



موعد سفر بعثة الزمالك إلى الجزائر



ومن المنتظر أن تغادر بعثة الزمالك إلى الجزائر صباح الثلاثاء المقبل، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة، على أن يترأس البعثة المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق والاستعداد للمباراة.



موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر



ويحل الزمالك ضيفًا على مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، على استاد علي عمار بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة انطلاقته القوية في البطولة.



الزمالك يبدأ مشواره الأفريقي بالفوز على الإفريقي التونسي



وكان الزمالك قد استهل مشواره في دور المجموعات بانتصار مهم على حساب الإفريقي التونسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى.

وبهذا الفوز، حصد الفريق الأبيض أول ثلاث نقاط في مشواره الأفريقي، ليعتلي صدارة المجموعة بالتساوي مع مولودية الجزائر، الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة الثانية.