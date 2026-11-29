احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - أعلن وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، نتيجة نهائيات مسابقة «دوري الأئمة النجباء»، التي أسفرت عن تتويج فريق أوقاف الغربية بالمركز الأول، وذلك في ختام منافسات المسابقة التي استهدفت إبراز التميز العلمي والمعرفي لدى الأئمة.

​وأعرب وزير الأوقاف، خلال كلمته للمشاركين في ختام الدوري، عن سعادته وفخره بالمستوى الذي ظهر به المتسابقون، موجهاً التحية لهم على حرصهم المستمر على الاطلاع والبحث، ومؤكداً تطلعه إلى أن يشكلوا في المستقبل حالة إيجابية فاعلة ومؤثرة.

​ودعا الدكتور أسامة الأزهري المشاركين إلى الانفتاح على القراءة في مختلف الميادين والمعارف، مشيراً إلى أن ثقافة أبناء الأوقاف بدأت تمتد بوضوح نحو آفاق متعددة من الثقافات والعلوم المختلفة، بما يعزز حضورهم الفكري وقدرتهم على الإسهام البنّاء في خدمة المجتمع.

و​انطلقت منذ قليل فعاليات التصفية النهائية للموسم الثالث من مسابقة «دوري الأئمة النجباء»، التي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026، برحاب مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف تكونت اللجنة من :

د.يوسف عامر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ -فتحي عبد الرحمن حجازي أستاذ البلاغة والنقد جامعة الازهر-أحمد سعد ناجي عميد كلية اللغة العربية جامعة الازهر السابق ،بحضور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف،ولفيف من قيادات وواعظات الأوقاف.

​جاءت هذه المرحلة الختامية تتويجًا لسلسلة من المنافسات العلمية والتصفيات التمهيدية على مستوى الجمهورية، حيث يتنافس في النهائي ثلاث فرق متأهلة تمثل محافظات القاهرة، والغربية، والشرقية، وسط أجواء علمية رفيعة تهدف إلى إبراز الكفاءات الدعوية المتميزة.

​وخاض الأئمة المتسابقون في هذه المرحلة اختبارات ومنافسات دقيقة تغطي ثمانية مجالات علمية وثقافية متنوعة، تشمل القرآن الكريم، والتفسير، والعقيدة، والحديث الشريف، والفقه، والسيرة النبوية، واللغة العربية، والثقافة العامة.

​وتستهدف المسابقة إعداد جيل من الأئمة يجمع بين رسوخ التأصيل العلمي الشرعي والإلمام الواسع بقضايا الواقع، بما يعزز القدرة على تجديد الخطاب الديني بوعي معاصر ومستنير.