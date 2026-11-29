احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات في حادث اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية على الطريق الدائري بمنطقة الوراق إلى 34 حالة، بعد وفاة أحد المصابين اليوم الأحد داخل مستشفى الشيخ زايد آل نهيان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن الحالة الأخيرة كانت تتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة اليوم متأثرة بإصابتها جراء الحادث.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للحالة الصحية للمصابين وتطورات حادث الحريق الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالمستشفيات.