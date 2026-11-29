احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - افتتح محمود صلاح التسجيل لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 15 من عمر المواجهة التي تجمعه بفريق أول أغسطس الأنجولي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ودخل المارد الأحمر المباراة بضغط هجومي مكثف، ونجح في تهديد مرمى الفريق الأنجولي بأكثر من محاولة، قبل أن يتعرض أشرف داري لإصابة في الدقيقة 12، ليتلقى الإسعافات اللازمة ويعود لاستكمال اللقاء.

وجاء هدف التقدم عن طريق محمود صلاح، الذي استغل إحدى الكرات العرضية وسددها برأسية مميزة سكنت الشباك في الدقيقة 15، ليمنح الأهلي الأفضلية مبكرًا.



تشكيل الأهلي أمام أول أغسطس بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، توفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية، علي محمود، عمر الساعي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود صلاح، أشرف بن شرقي.

طاقم تحكيم كاميروني لإدارة المواجهة

أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم الكاميروني عبده عبدول مفيري، ويعاونه طاقم تحكيم من الكاميرون، بينما يتولى الجابوني بيير أتشو مسؤولية تقنية الفيديو VAR، بمساعدة الكاميرونية كارين فومو.

وعلى الصعيد التنظيمي، يراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويتولى المغربي يحيى حدقة تقييم أداء الحكام، فيما يشغل الموريتاني محمد جودة منصب منسق اللقاء.



مشوار الأهلي نحو دور المجموعات



نجح الأهلي في بلوغ دور المجموعات بعدما تجاوز فريق كيتارا الأوغندي في دور الـ32، بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليبدأ مرحلة جديدة من المنافسة القارية بهدف مواصلة المشوار نحو التتويج بالبطولة.



مجموعة الأهلي في كأس الكونفدرالية الأفريقية



يتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه كلًا من الرجاء المغربي، وأسكو دي كارا التوجولي، وأول أغسطس الأنجولي، في مجموعة يسعى خلالها الفريق الأحمر لحسم بطاقة التأهل ومواصلة المنافسة على اللقب.