احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ختام فعاليات الموسم الثالث من «دوري الأئمة النجباء»، الذي يأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة، وتنمية روح التنافس الإيجابي بينهم، وإبراز النماذج المتميزة في مختلف المديريات.

وشهدت منافسات الموسم الثالث مشاركة مديريات أوقاف القاهرة، والشرقية، والغربية، حيث خاضت الفرق المشاركة منافسات الدوري في أجواء اتسمت بالجدية والتنافس، وفقًا للمعايير العلمية والتحكيمية المعتمدة، وتولت لجنة التحكيم تقييم أداء الفرق المشاركة، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وعضوية كلٍّ من الأستاذ الدكتور شوقي علام - عضو مجلس الشيوخ، مفتي الجمهورية السابق، والأستاذ الدكتور يوسف عامر - رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والأستاذ الدكتور فتحي حجازي - أستاذ البلاغة والنقد المتفرغ بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور أحمد سعد ناجي - عميد كلية اللغة العربية الأسبق بإيتاي البارود، وعضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر الشريف.

وتُجرى منافسات «دوري الأئمة النجباء» في أحد عشر علمًا من العلوم الشرعية والعربية والثقافية، بما يحقق تكامل البناء العلمي والمعرفي للأئمة، ويوسّع مداركهم، وينمّي ملكاتهم في مختلف فنون المعرفة، ويعزز قدرتهم على الجمع بين التأصيل الشرعي والوعي الثقافي والفكري.

وأسفرت نتائج المنافسات عن حصول مديرية أوقاف الغربية على المركز الأول، بإجمالي درجات 453 درجة، فيما جاءت مديرية أوقاف الشرقية في المركز الثاني، بإجمالي درجات 446 درجة، وحصلت مديرية أوقاف القاهرة على المركز الثالث، بإجمالي درجات 403 درجات.

وفي ختام الفعاليات، كرّم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الفرق المشاركة، وسلّم الدروع التذكارية للفرق الثلاث، كما سلّم كأس الدوري إلى فريق مديرية أوقاف الغربية الفائز بالمركز الأول، مشيدًا بما أظهره الأئمة المشاركون من مستوى علمي متميز وروح جادة في التحصيل والتنافس الشريف.

ووجّه الوزير الشكر والتقدير إلى أبناء وزارة الأوقاف على ما بذلوه من جهد كبير ومخلص في تنظيم هذا الموسم، وإخراجه بهذه الصورة المشرفة، التي تعكس حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة.

كما أوصى الأئمة بضرورة المواظبة على الاطلاع والقراءة والمذاكرة، وألا تنقطع صلتهم بالعلم وكتب التراث والمعارف المعاصرة، مؤكدًا أهمية أن يكون الإمام شعلةً متقدةً في القراءة والتحصيل والبحث، وأن يجعل طلب العلم نهجًا دائمًا في حياته، بما يعزز قدرته على الفهم والإدراك، ويؤهله للقيام برسالته الدعوية والفكرية على الوجه الأكمل.