احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 09:33 مساءً -

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن الأمن المائي المصري قضية وجودية لا تقبل المساس، مشددا على رفض القاهرة أي إجراءات أحادية بشأن سد النهضة الإثيوبي دون موافقة دولتي المصب، وتمسكها بالتوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم ينظم التعامل مع السد.

وقال عبد العاطي خلال لقاء مع عدد من الصحفيين وكبار الإعلاميين إن مصر تواصل جهودها لدعم الاستقرار الإقليمي والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات، مؤكدا رفض الحلول العسكرية والتمسك بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وفيما يتعلق بقطاع غزة أوضح وزير الخارجية أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تظل المسار الرئيسي لإنهاء الأزمة، رغم استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية داخل القطاع، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لضمان إدخال المساعدات الإنسانية والخيام والكرفانات.

وحذر من محاولات دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم، مؤكدا رفض مصر القاطع لهذه التحركات.

وعن الأزمة الليبية أكد عبد العاطي أن القاهرة تتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف في شرق ليبيا وغربها، وتعمل على توظيف هذه العلاقات لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، مع الحفاظ على سيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها.

وجدد وزير الخارجية دعم مصر لوحدة السودان ومؤسساته الوطنية، مؤكدا رفض القاهرة عسكرة البحر الأحمر وتمسكها بأن تكون حوكمته مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له.

وبشأن السفارة المصرية في لاهاي شدد عبد العاطي على أن هولندا تتحمل مسؤولية توفير الحماية الكاملة للبعثة الدبلوماسية المصرية، كاشفا عن تواصل يومي مع نظيره الهولندي للتأكيد على حرمة السفارة وعدم السماح بالمساس بها.

وكشف وزير الخارجية عن وفاة مواطن مصري وفقدان آخر وإصابة عدد من الأشخاص في حادث غرق مركب بالقرب من السواحل الكوبية، مؤكدا في ختام تصريحاته أن علاقات مصر الخارجية تستند إلى المصالح المشتركة والالتزامات الاستراتيجية واحترام سيادة الدول.