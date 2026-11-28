احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 09:33 مساءً -

حققت البطلة المصرية هنا جودة إنجازا عالميا جديدا بعدما توجت بلقب بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب المقامة في تركيا، إثر فوزها على الفرنسية لينا هوتشارت بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

وقدمت لاعبة منتخب مصر أداء قويا خلال المواجهة الحاسمة، ونجحت في فرض تفوقها على منافستها الفرنسية لتنهي اللقاء بأربعة أشواط مقابل شوط واحد، وتحصد الميدالية الذهبية ولقب البطولة.

وجاء تتويج هنا جودة بعد مشوار ناجح في منافسات البطولة، تمكنت خلاله من تجاوز منافساتها والوصول إلى المباراة النهائية، قبل أن تحسم مواجهة اللقب لصالحها.

ويمثل الفوز إنجازا تاريخيا جديدا للرياضة المصرية في لعبة تنس الطاولة، ويعزز مكانة هنا جودة بين أبرز اللاعبات الشابات على المستوى العالمي.

ورفعت البطلة المصرية علم مصر على منصة التتويج في تركيا، لتضيف إنجازا جديدا إلى سجل مشاركاتها الدولية وتمنح تنس الطاولة المصرية لقبا عالميا جديدا.