احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 09:33 مساءً -

كشف الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن اعتزام الحكومة إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030 بنهاية ديسمبر المقبل، عقب الانتهاء من الحوار المجتمعي الجاري حول محاوره، مؤكدا أن تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الطبقة المتوسطة يأتيان في مقدمة أولويات البرنامج.

وقال عيسى خلال ندوة بجامعة القاهرة بعنوان «السياسات الاقتصادية في الدولة الوطنية والهوية المصرية» إن البرنامج يستهدف بناء اقتصاد أكثر كفاءة وتنافسية وقدرة على تحقيق النمو المستدام، مع التركيز على خفض التضخم وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية.

وأوضح أن الحكومة تعتزم بدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء خلال العام المالي 2027–2028، بهدف ربط الإنفاق الحكومي بمؤشرات الأداء والنتائج الفعلية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد العامة.

وأشار إلى أن خطة التحول الاقتصادي تركز على خمسة قطاعات رئيسية تشمل الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة، مع العمل على توطين الصناعة وزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن دعم الطبقة المتوسطة يمثل محورا أساسيا في البرنامج، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال المالية للعاملين بالدولة وتطوير خدمات الصحة والتعليم والنقل.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحسين أداء الشركات والهيئات الاقتصادية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخفض الدين العام.

وشدد عيسى على أن إصلاح الجهاز الإداري للدولة لن يمس العاملين، موضحا أن الجهود تركز على تبسيط الإجراءات وتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى استمرار دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، مؤكدا أن المواطن يظل محور البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وشهدت الندوة التي استضافها الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة نقاشا مفتوحا بين نائب رئيس الوزراء والطلاب حول السياسات الاقتصادية ومستهدفات التنمية خلال المرحلة المقبلة.