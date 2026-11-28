احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 08:21 مساءً -

أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق إلى 32 شخصا، عقب وفاة أحد المصابين متأثرا بحروق شديدة بلغت نسبتها 75% من جسده.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن عدد المصابين انخفض من 26 إلى 25 مصابا بعد تسجيل حالة الوفاة الجديدة، موضحا أن 18 مصابا لا يزالون يتلقون الرعاية الطبية داخل المستشفيات.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC أن الحالات الموجودة بالمستشفيات تتفاوت إصاباتها بين الشديدة والمتوسطة والخفيفة، مشيرا إلى أن معظم المصابين يعانون من حروق بدرجات مختلفة.

وأوضح أن هناك حالة واحدة لا تعاني من حروق لكنها أصيبت بكسور في الذراعين وكدمات نتيجة الحادث، مؤكدا استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع الحالات المحجوزة بالمستشفيات.

ونفى متحدث وزارة الصحة صحة المعلومات المتداولة بشأن ارتفاع عدد المصابين إلى 180 شخصا، مشددا على أن الحصيلة الرسمية المعلنة دقيقة ولا توجد حالات إضافية خارج الأعداد التي كشفت عنها الوزارة.

وأكد أن بيانات المصابين يمكن مراجعتها من خلال المستشفيات التي تستقبل الحالات، بينما تخضع الوفيات للتوثيق الرسمي من خلال تصاريح الوفاة والدفن.

وشدد عبد الغفار على أن الدولة لا تخفي المعلومات المتعلقة بأعداد الضحايا والمصابين، مقدما التعازي لأسر المتوفين ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.