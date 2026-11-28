احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 08:21 مساءً -

شيع أهالي قرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية جثمان الشاب محمد فرج عبد النبي عبيد البالغ من العمر 37 عاما، والذي لقي مصرعه في حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة، وسط حالة من الحزن سيطرت على أهالي القرية والقرى المجاورة.

وخرجت الجنازة من المسجد الكبير بقرية شطانوف بمشاركة الأهالي الذين تجمعوا لتوديع الفقيد إلى مثواه الأخير، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة له وبالصبر والسلوان لأسرته.

وكشف محمود محمد أحد أهالي القرية عن تفاصيل مؤلمة في حياة الضحية، موضحا أن محمد فرج كان يعمل بإحدى الشركات ولم يسبق له الزواج، بينما فقد والده منذ تسع سنوات وتوفي أحد أشقائه قبل نحو عام.

وأضاف أن والدة الضحية لم يتبق لها من أبنائها سوى نجلها الأصغر وليد، بعدما فقدت محمد في الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة الوراق.

وكان الطريق الدائري قد شهد حريقا عقب اشتعال النيران في سيارة نقل محملة بمواد بترولية، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين واحتراق مركبات، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وبحسب الحصيلة التي أوردتها التغطية الإخبارية نقلا عن وزارة الصحة، ارتفع عدد ضحايا الحادث إلى 31 حالة وفاة و26 مصابا.