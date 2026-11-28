احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 07:29 مساءً -

كشف معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الأفريقي التونسي، المقرر انطلاقها في السادسة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الجهاز الفني للزمالك الاعتماد على الثلاثي شيكو بانزا وأحمد شريف وعدي الدباغ لقيادة الخط الهجومي، في محاولة لتحقيق بداية قوية للفريق الأبيض خلال مشواره في دور المجموعات بالبطولة القارية.

وجاء تشكيل الزمالك أمام الأفريقي التونسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل وعمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة وآدم كايد وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا وأحمد شريف وعدي الدباغ.

واحتفظ معتمد جمال بتسعة لاعبين على مقاعد البدلاء، وهم مهدي سليمان ومحمود بنتايج وأحمد حسام ومحمد فرج ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم إيشو وأحمد ربيع وحسام أشرف وناصر منسي.

ويخوض الزمالك المواجهة على ملعبه ووسط جماهيره بحثا عن حصد النقاط الثلاث في افتتاح مشواره بدور المجموعات، مستفيدا من العناصر الهجومية التي اختارها الجهاز الفني للتشكيل الأساسي.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريق الأبيض في بداية منافساته الأفريقية، حيث يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية قبل استكمال مواجهات المجموعة.