احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 07:29 مساءً - تفتح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، غدًا الأحد 29 نوفمبر 2026، باب التقديم الإلكتروني لشغل 2666 وظيفة فنية بالدرجة الرابعة على المجموعة النوعية الفنية الهندسية المساعدة، وذلك في 12 تخصصًا لحملة المؤهلات الفنية المتوسطة والفوق متوسطة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، عبر بوابة الوظائف الحكومية وتستمر حتى 13 ديسمبر المقبل.

التخصصات المطلوبة (إعلان رقم 9 لسنة 2026): تشمل الوظائف المعلنة ضمن الإعلان رقم (9) لسنة 2026 بالمحافظات الموضحة على بوابة الوظائف الحكومية التخصصات التالية:

مساعد قائد قطار

فني حركة وبلوك

فني صيانة وتجديدات سكة

فني مزلقان

فني مناورة

فني إشارات

فني ميكانيكا

فني كهرباء

فني براد

فني لحام

صراف تذاكر

مشرف قطار

شروط التقديم وضوابط القبول: حددت الهيئة مجموعة من الشروط والضوابط الأساسية التي يجب أن تنطبق على المتقدمين، أبرزها:

التمتع بالجنسية المصرية، وأن يكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتواءم مع طبيعة العمل:

في تخصص ميكانيكا أو كهرباء لوظائف: (مساعد قائد قطار - فني مناورة - فني براد - فني حركة وبلوك - فني إشارات - فني مزلقان - فني صيانة وتجديدات سكة).

في تخصص كهرباء لوظيفة (فني كهرباء)، وميكانيكا لوظيفة (فني ميكانيكا)، ولحام لوظيفة (فني لحام).

مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتواءم مع طبيعة العمل لوظائف: (مشرف قطار - صراف تذاكر).

رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

الالتزام بالتقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة، ثم اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات.

سداد المتقدم عند الحضور للامتحان مبلغ 30 جنيهًا رسوم أداء الامتحان، بالإضافة إلى 200 جنيه نظير تسهيل إجراءات التقديم والخدمات المصاحبة لذلك، نقدًا أو عبر البطاقات البنكية.

المستندات المطلوبة يوم الامتحان: يلتزم المتقدم بإحضار الأصول والصور في اليوم المحدد للامتحان وتشمل:

بطاقة الرقم القومي (سارية) الوجهين.

المؤهل الدراسي.

الموقف من الخدمة العسكرية.

بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

مواعيد ورابط التقديم: يتم الاستعلام والتقديم إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من 29 / 11 / 2026 وحتى 13 / 12 / 2026 من خلال الرابط الرسمي:https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?WorkType=1