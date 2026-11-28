احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 02:13 مساءً - أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن هناك متابعة لحظية ومباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث، حيث وجه سيادته بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لأسر الضحايا والمصابين، والتعويض العاجل للمتضررين.

التضامن: مؤتمر صحفي قريب لإعلان كافة تفاصيل دعم ضحايا حادث الوراق بشفافية

وتشدد الوزارة على التزامها الكامل بإعلان كافة تفاصيل الدعم المقدم، وتوضيح أوجه توزيعه والمستحقين له بكل شفافية، وذلك خلال مؤتمر صحفي سيعقد خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما تتوجه الوزارة ببالغ الشكر والتقدير لكل من بادر بتقديم الدعم والمساندة في مشهد يجسد أسمى معاني التكاتف والالتفاف الوطني، مثمنةً مساهمات المؤسسات والأفراد والمحبين لمصر.