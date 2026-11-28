احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة ميدانية لمحافظة بني سويف؛ لتفقد عدد من المشروعات الصناعية والخدمية والتنموية، في عدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والوقوف على مستجدات العمل بها، والتعرف على ما تحقق من في مختلف القطاعات، ومتابعة جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري بالمحافظة.

وتفقد رئيس الوزراء عدد من المشروعات الصناعية بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمركز الواسطى، ومحطة القطار الكهربائي السريع "الفيوم/بني سويف"، ومحطة لمعالجة الصرف الصحي، وكذلك تفقد توسعات محطة مياه الشرب.

كما تتضمن تفقد مركز طب الأسرة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، فضلًا عن تفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى ناصر العام، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروع كوبري الشاملة بمدينة بني سويف.

