احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - فى إطار حرص القيادة السياسية على بناء القدرات الرقمية للشباب وفقاً لمتطلبات سوق العمل وتوظيفهم بما يتناسب مع المستوى الراقى لتأهيلهم تقنياً وفنياً فى مجالات البرمجه وعلوم البيانات والذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى بواسطة خبراء متخصصين فى المجالات الرقميه ليصبحوا كوادر متخصصة قادرة على المنافسة فى أسواق العمل الرقمى محلياً وعالمياً لتحقيق رؤية الدولة المصرية فى الإستفادة من كوادرها الشابة ، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الملتقى التوظيفى الأول لمبادرة الرواد الرقميون ، وذلك بحضور عدد من ممثلى كبرى الشركات الرائدة فى مختلف المجالات التكنولوجية.

ويهدف الملتقى إلى إتاحة الفرص المهنية أمام الكوادر الشابة التى أتمت البرنامج التدريبى للدورة الأولى من مبادرة الرواد الرقميون ، بما يسهم فى تعزيز التواصل المباشر بين الخريجين والشركات المشاركة بالملتقى وفتح آفاق جديدة للإلتحاق بسوق العمل فى مختلف التخصصات التكنولوجية .

بدأت الفاعليات بكلمة اللواء أ ح / محمـد صلاح التركى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أكد خلالها أن الملتقى يمثل خطوة مهمة لربط مخرجات التدريب والتأهيل بإحتياجات سوق العمل الفعلية وتوفير منصة مباشرة تجمع بين الكوادر الشابة المؤهلة وكبرى الشركات والمؤسسات الرائدة فى مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

من جانبه أعرب المهندس/ رأفت هندى وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقديره للتعاون مع القوات المسلحة مشيراً إلى أن هذا التعاون يجسد قدرة مؤسسات الدولة على توظيف خبراتها وإمكاناتها لتنفيذ رؤية وطنية طموحة وتحويلها إلى واقع ملموس لخدمة الوطن فى مختلف التخصصات التكنولوجية .

وعلى هامش الملتقى وقع عدد من كبرى الشركات التكنولوجية العديد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك ودعم جهود تأهيل الكوادر الرقمية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للإلتحاق بسوق العمل ، تلى ذلك تنفيذ جلسة حوارية تناولت مستقبل الوظائف الرقمية وغيرها من التخصصات التكنولوجية الواعدة .