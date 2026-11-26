احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 09:33 مساءً -

بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى ضحايا حادث دائرى الوراق المأساوي الذي شهدته محافظة الجيزة، إثر انقلاب شاحنة وقود وانفجارها، ما أسفر عن وفاة 31 شخصاً وإصابة 26آخرين.

وقال الرئيس الجزائري في نص برقيته: «ببالغ الحزن والتأثر، صُدمنا بالفاجعة الأليمة التي تسبب فيها انقلاب شاحنة وقود وانفجارها بمحافظة الجيزة في مصر الشقيقة، والذي أودى بحياة واحد وثلاثين شخصاً وأوقع العديد من الجرحى».

وأضاف تبون: «أمام هذا الحادث المأساوي، أتقدم إلى فخامتكم بخالص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لكم ولأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين».

واختتم الرئيس الجزائري برقيته بالتأكيد على وقوف بلاده إلى جانب القاهرة، قائلاً: «لا يفوتني أن أعبر لكم عن تعاطف الجزائر، قيادةً وشعباً، وتضامنها الكامل مع مصر وشعبها الشقيق في هذا الظرف العصيب الذي كان وقعه شديداً علينا».