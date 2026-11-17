احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملًا سلاحًا أبيض بمحافظة بني سويف.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصور، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة ناصر.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة أثناء تواجده بحفل زفاف أحد أصدقائه منذ عامين، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وأرشد عن السلاح الأبيض الظاهر بالصور، وتم ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.