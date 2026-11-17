احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر التشكيل الأساسي للفراعنة لمواجهة منتخب مالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث يقود محمد صلاح وعمر مرموش الخط الأمامي، بينما يتولى مصطفى شوبير حراسة مرمى المنتخب.



وجاء التشكيل الأساسي لمنتخب مصر كالتالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش.



دكة بدلاء منتخب مصر أمام مالاوي



وضمت قائمة البدلاء كلًا من: محمد الشناوي، مهدي سليمان، طارق علاء، أحمد فتوح، محمود التونش، محمود مرعي، أحمد سيد زيزو، محمود صابر، محمد شحاتة، إبراهيم عادل، هيثم حسن، وحمزة عبد الكريم.

ويطمح المنتخب المصري إلى تقديم أداء قوي أمام مالاوي، وتحقيق الفوز لمواصلة مشواره بنتائج إيجابية في التصفيات الأفريقية، وتعزيز موقفه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى النهائيات.