احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أوديل رينو – باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن جانب البنك، شيهيرو إيكيغامي مستشارة رئيسة البنك.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن فخامة الرئيس السيسى أعرب عن تقدير مصر للشراكة القائمة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا أهمية تعزيزها، خاصة في ظل الدور الذي يضطلع به البنك في دعم أولويات التنمية في مصر.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن فخامة الرئيس السيسى تناول الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من أجل تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر، منوهًا إلى الفرص الواعدة في العديد من القطاعات، ومن بينها الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات.

وفي هذا الإطار، تم بحث فرص التعاون مع البنك في عدد من هذه القطاعات، فضلًا عن إمكانية مساهمة البنك في إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعربت عن تقديرها لزيارة مصر، وثمنت التعاون البناء القائم مع الحكومة المصرية، مؤكدةً ما تمثله مصر من أهمية للبنك كونها إحدى الدول الرئيسية لعملياته في المنطقة.

كما أشادت رئيسة البنك في هذا السياق بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، بما في ذلك فيما يتصل بالإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مشيرةً إلى استعداد البنك لمواصلة دعم الجهود المصرية لدفع النمو وتحقيق التنمية المستدامة، وفقًا للأولويات المصرية، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق مع الجانب المصري من أجل دفع التعاون المشترك في المجالات محل الأولوية وتعزيز استثمارات البنك في مصر من أجل تحويل الإمكانات المصرية الهائلة إلى استثمارات مستدامة تساهم أيضًا في توفير فرص العمل.