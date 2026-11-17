احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقع اليوم الموافق الثلاثاء الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦، كل من د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم لإطلاق منصة لتشجيع وحوكمة الاستثمارات في مجال التحول الاخضر لقطاع الصناعة، وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم التحول الأخضر للقطاع الصناعي من خلال تسريع خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل المتطلبات البيئية والتجارية الجديدة.