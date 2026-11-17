احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - اكتملت تجهيزات غرفة ملابس منتخب مصر، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب مالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار التحضيرات النهائية للمباراة، حيث يستعد لاعبو المنتخب الوطني لخوض اللقاء بطموح تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية، من أجل تعزيز صدارة المجموعة والاقتراب من التأهل إلى النهائيات الأفريقية.

نجح المنتخب المصري في تقديم عرض هجومي مميز خلال المواجهة الماضية، بعدما فرض سيطرته على مالاوي وحقق فوزًا بخماسية نظيفة، في بداية مشوار علي ماهر مع المنتخب الوطني. وتناوب على تسجيل أهداف الفراعنة ناصر ماهر وعمر مرموش ومحمد هاني، قبل أن يختتم محمد صلاح الخماسية بتسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة، ليحصد المنتخب ثلاث نقاط مهمة عززت موقعه في صدارة المجموعة الثانية. ويأمل الجهاز الفني في البناء على الأداء الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة السابقة، ومواصلة الفاعلية الهجومية، خاصة أن المواجهة الجديدة تقام خارج الديار، وهو ما يتطلب التعامل بتركيز مع ظروف اللقاء.

7 نقاط تضع مصر على قمة المجموعة الثانية

يدخل منتخب مصر مواجهة مالاوي وهو متصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف. وكان الفراعنة قد استهلوا مشوارهم في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا على استاد القاهرة الدولي، قبل تحقيق الفوز على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية، ثم تكرار النتيجة ذاتها أمام مالاوي في الجولة الثالثة.

وجاء ترتيب المجموعة بعد مرور ثلاث جولات كالتالي:

1. مصر: 7 نقاط. 2. أنجولا: 7 نقاط. 3. مالاوي: 3 نقاط. 4. جنوب السودان: دون نقاط.

الفوز الثاني يمنح الفراعنة فرصة الاقتراب من التأهل

تمثل مواجهة اليوم فرصة مهمة أمام منتخب مصر لتعزيز صدارته للمجموعة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى النهائيات القارية، خاصة أن نظام التصفيات يمنح بطاقتي التأهل لصاحبي المركزين الأول والثاني في المجموعة. ويمتلك الفراعنة فرصة قوية للاقتراب من التأهل المبكر، حال الفوز على مالاوي بالتزامن مع انتصار أنجولا على جنوب السودان، إذ سيرتفع رصيد المنتخبين إلى 10 نقاط، بينما يتوقف رصيد مالاوي عند 3 نقاط ويظل جنوب السودان دون نقاط. أما في حالة تعثر أنجولا، فقد تتغير حسابات حسم التأهل، وهو ما يجعل تحقيق الفوز هدفًا أساسيًا للجهاز الفني المصري خلال المواجهة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر ومالاوي في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب بينجو الوطني بمدينة ليلونجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

ويتطلع المنتخب المصري إلى العودة بالنقاط الثلاث، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، حتى يقترب خطوة جديدة من الظهور في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، ويمنح الجهاز الفني الجديد دفعة قوية في بداية مشواره مع الفراعنة.