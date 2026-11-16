خبير عسكري: مبادرة تنظيم التنقيب عن الذهب تؤمّن ثروات الجنوب وتدمج «الدهابة» في إطار قانوني (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 نوفمبر 2026 01:25 مساءً -

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، الخبير العسكري، أن أزمة العاملين في التنقيب عن الذهب، المعروفين بـ«الدهابة» في جنوب مصر، تشهد انفراجة جديدة في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالجة الملف والوصول إلى حلول تحفظ حقوق المواطنين أولًا ثم حقوق الدولة.

وأوضح عبد المحسن، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة الرئاسية لتنظيم التنقيب عن الذهب تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الثروات المعدنية للدولة والحفاظ على مصادر رزق المواطنين، من خلال إنهاء ظاهرة التنقيب العشوائي ودمج العاملين في إطار قانوني واقتصادي تحت مظلة الدولة.

وكشف الخبير العسكري أن عمليات القضاء على التنقيب العشوائي خلال الفترة السابقة أسفرت عن ضبط (691) متهمًا متورطين في أنشطة غير قانونية للتنقيب عن الذهب، من بينهم (151) مصريًا و(540) أجنبيًا.

وأشار إلى أن الرؤية الرئاسية تستند إلى بُعد أمني محوري يركز على حماية المناطق الحدودية الجنوبية والتصدي لعمليات التهريب والنهب المنظم للثروات الطبيعية، مؤكدًا أن القوات المسلحة تضطلع بدور رئيسي في تأمين مناطق التعدين وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق الدولة.

وبيّن اللواء أيمن عبد المحسن أن المبادرة تغطي المناطق الغنية بالمعادن في جنوب مصر، ولا سيما محافظتي أسوان والبحر الأحمر، وتمتد من مرسى علم وشلاتين والمناطق الواقعة على طريق «أسوان - شلاتين» وصولًا إلى إدفو ومرسى علم.

وأضاف أن جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة سيتولى إدارة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية، بما يعكس معالجة شاملة للقضية من جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

ولفت عبد المحسن إلى أن فلسفة المبادرة تعتمد على التكامل المؤسسي والمجتمعي، من خلال إشراك المجتمعات المحلية وشيوخ القبائل والعائلات في صياغة الحلول وتنفيذها، والاستفادة من خبرات أبناء القبائل المتراكمة في تلك المناطق.

واختتم الخبير العسكري تصريحاته بالتأكيد على أن التنسيق المشترك بين اتحاد القبائل والعائلات وأجهزة الدولة وممثلي القوات المسلحة ووزارة التنمية المحلية يضمن إخضاع استخراج الذهب لإشراف قانوني منظم، ويحقق أقصى استفادة اقتصادية للوطن.