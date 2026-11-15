«مزاعم إخوانية».. الداخلية تنفي تعرض نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإعتداءات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 10:21 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية التى تُدار من الخارج بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بتعرض عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإعتداءات جنسية وهتك عرض.

وأكد المصدر على أن تلك الإدعاءات غير منطقية ولا أساس لها من الصحة، وأن كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يتم معاملتهم وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.. ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة والغير أخلاقية التى دأبت على إنتهاجها جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يدركه الرأى العام ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.