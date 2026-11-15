وزير الخارجية يبحث جهود التهدئة في اتصال مع نظيره الباكستاني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 03:33 مساءً -

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦، و محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر والحيلولة دون اتساع نطاق المواجهة، حيث تبادل الوزيران الرؤى بشأن الجهود والمقترحات المطروحة لاحتواء الأزمة، وشددا على أهمية مواصلة التنسيق المشترك والعمل على تهيئة الظروف لاستئناف الحوار والمسار الدبلوماسي والتفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وضرورة تكثيف التحركات الدبلوماسية وتنسيق الجهود في إطار الآلية الرباعية الإقليمية، بما يدعم مساعي خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي.