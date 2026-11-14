بث مباشر للحلقة الثانية من دولة التلاوة.. 32 متسابقا يتنافسون على لقب الموسم الثاني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 11:13 مساءً -

بدأت قنوات الحياة وCBC والناس، مساء اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، بث الحلقة الثانية من الموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة»، الذي يواصل اكتشاف المواهب المصرية المتميزة في تجويد القرآن الكريم وترتيله، وسط منافسة بين مجموعة من الأصوات القرآنية الواعدة.

وانطلق الموسم الجديد أمس الجمعة 13 نوفمبر، بعدما شهدت المسابقة إقبالا كبيرا من مختلف المحافظات، حيث تقدم للمشاركة نحو 25 ألف متسابق، نجح 32 منهم في الوصول إلى المنافسات الرئيسية، التي تتضمن 6 مراحل لاختبار جودة الصوت وإتقان أحكام التلاوة والأداء أمام لجنة التحكيم.

وكشفت الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة البرنامج، أن المنافسة ستنتهي بتأهل 5 متسابقين إلى الحلقة الختامية، قبل اختيار فائزين اثنين، أحدهما في فرع التجويد والآخر في فرع الترتيل، على أن يحصل كل فائز على جائزة مالية تبلغ مليون جنيه.

ولا تقتصر جوائز البرنامج على المكافآت المالية، إذ تتضمن أيضا إتاحة الفرصة للفائزين لإمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك، وتسجيل القرآن الكريم بأصواتهم وإذاعته عبر «مصر قرآن كريم».

ويشارك الجمهور في دعم المتسابقين من خلال التصويت باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code، فيما شهدت الحلقة الافتتاحية مشاركة 8 متسابقين في فقرة القراءة الحرة، ضمن التصفيات المؤهلة للمراحل التالية.

وكان الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قد حل ضيفا على الحلقة الأولى، معربا عن سعادته بعودة البرنامج الذي يحتفي بفنون التلاوة المصرية ويقدم أصواتا جديدة لمحبي الاستماع إلى القرآن الكريم.