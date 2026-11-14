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وفاة والدة الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"

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وفاة والدة الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 10:21 مساءً - توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس مجلس إدارة جريدة "اليوم السابع"، بعد صراع طويل مع المرض.

 

ومن المقرر أن يُوارى جثمان الفقيدة الثرى في مسقط رأسها بمحافظة المنوفية.

 

ويتقدم مجلس تحرير جريدة "صوت الأمة" بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الكاتبة الصحفية علا الشافعي، وأسرتها الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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