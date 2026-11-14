بيان جديد من الداخلية يرد بالأدلة على التشكيك في ملابسات واقعة انتحار طبيب المنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 10:21 مساءً -

بالنسبة لما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت عدد من الإستفسارات حول ملابسات واقعة إنتحار أحد الأطباء بالمنيا لمروره بضائقة نفسية.

فقد أوضح مصدر أمنى أن المذكور لم يسبق إستدعائه لإى من الجهات الأمنية، وأن التحريات التى أجُريت لكشف ملابسات الحادث أشارت إلى إقدامه على الإنتحار، حيث غادر المستشفى مقر عمله مرتدياً ملابس العمل وتوجه لأحد المحلات التجارية لشراء قلم، ثم إستقل سيارة أجرة وترجل منها بأحد الشوارع وصولاً إلى ترعة الإبراهيمية "وهو ما وثقته كاميرات المراقبة" كما قدمت السيدة زوجته هاتفها المحمول والذى تضمن عدة رسائل هاتفية وجهتها له يوم الحادث لمحاولة إثنائه عن الإنتحار، وتبين من فحص سجل هاتفه إلى أن أخر مكالمات تلقاها على هاتفه من إحدى المريضات وأهليتها للإستعلام عن موعد إجراء جراحة لها وكذا طبيبين زملائه بالعمل.. وقد تم تقديم نتائج التحريات وكافة الأدلة المتوافرة للنيابة العامة فى حينه لتولى شئونها.