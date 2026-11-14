وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت لترؤس أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - يتوجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت، إلى دولة الكويت الشقيقة، لترؤس أعمال الدورة 14 للجنة المصرية الكويتية المشتركة، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية من البلدين.

وتأتي أعمال اللجنة في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ودفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.