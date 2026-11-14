رئيس الوزراء: 107 مشروعات صناعية بميت غمر وقوائم الانتظار تتجاوز 150 مشروعًا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بنتائج جولته بمحافظة الدقهلية، مؤكدًا أن الزيارة كانت إيجابية للغاية، وعكست حجم الجهود المبذولة لدعم الصناعة والاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب.

وأضاف مدبولي، خلال تصريحاته في ختام جولته بمحافظة الدقهلية، التي نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن الجولة شملت عددًا من المواقع والمشروعات، بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، إلى جانب اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

وأوضح أن الجولة بدأت بزيارة المنطقة الاستثمارية في ميت غمر، واصفًا إياها بأنها أحد أفضل نماذج المشروعات التي تنفذها الدولة لدعم النشاط الصناعي، خاصة في محافظات الدلتا التي تعاني محدودية الأراضي المخصصة للصناعة.

تيسير التراخيص والموافقات للمستثمرين

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن فكرة المناطق الاستثمارية تقوم على تخصيص أراضٍ في مواقع متميزة بالقرب من محاور الطرق الرئيسية، بما يتيح إقامة مشروعات صناعية داخل المحافظات، مع التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن هذه المناطق تتميز بوجود مجلس إدارة يتولى إنهاء الإجراءات والموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات، بما يسهم في تسريع بدء النشاط الصناعي وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين.

وأكد أن هذا النموذج يساعد على تهيئة مناخ مناسب للاستثمار الصناعي، ويشجع أصحاب المشروعات على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية.

أكثر من 107 مشروعات صناعية و150 مشروعًا على قوائم الانتظار

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر تضم أكثر من 107 مشروعات صناعية، في حين تتجاوز قوائم الانتظار 150 مشروعًا، وهو ما يعكس حجم الطلب على إقامة المشروعات الصناعية داخل المنطقة.

وأضاف أن النماذج التي شاهدها خلال الجولة تعكس نجاح شباب مصريين في تحويل أفكار بسيطة إلى مشروعات صناعية كبيرة، بعدما بدأ بعضهم برؤوس أموال لا تتجاوز مئات الآلاف من الجنيهات، قبل أن تصل قيمة مشروعاتهم إلى مئات الملايين.

وأشار إلى أن بعض هذه المشروعات بدأ بعدد محدود من العاملين، ثم توسع تدريجيًا حتى أصبح يوفر فرص عمل لنحو 700 أو 800 أو ألف شاب مصري.

ارتفاع المكون المحلي في المنتجات الصناعية لأكثر من 50%

وأكد رئيس الوزراء أن أهمية المشروعات التي تفقدها لا تقتصر على حجم الاستثمارات أو فرص العمل، وإنما تمتد إلى طبيعة المنتجات التي يجري تصنيعها، موضحًا أن معظمها يرتبط بسلع كانت الدولة تستوردها من الخارج.

وأضاف أن بعض المنتجات التي كانت تُصنع محليًا في السابق اعتمدت على نسب محدودة من المكونات المصرية، قبل أن تتمكن المصانع من زيادة هذه النسب بصورة ملحوظة.

وأوضح أن نسبة المكون المحلي في بعض المنتجات أصبحت تتجاوز 50%، بعدما كانت لا تزيد على 20%، مشيرًا إلى أن هناك منتجات لم تكن تُصنع في مصر من قبل، وأصبحت تُنتج محليًا بفضل إصرار أصحاب المشروعات وتطور قدراتهم الصناعية.

نماذج شبابية تجمع بين العمل والتعليم والإنتاج

وأشاد مدبولي بنماذج الشباب والعاملين الذين التقى بهم خلال جولته، مؤكدًا أنهم يمثلون قصص نجاح وكفاح تستحق التقدير.

وأشار إلى أن المصانع تضم شبابًا من القرى المحيطة ومناطق مختلفة، إلى جانب سيدات مصريات يشاركن في العملية الإنتاجية ويساهمن في إعالة أسرهن.

وأضاف أن بعض الشباب يواصلون دراستهم الجامعية بالتزامن مع العمل داخل المصانع، بهدف توفير مصدر دخل لأنفسهم وأسرهم، معتبرًا أن هذه النماذج تعكس قدرة الشباب المصري على العمل والإنتاج وتحمل المسؤولية.