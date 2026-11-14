الشيخ شاذلي القرباوي: نشكر فخامة الرئيس السيسي لمبادرة تقنين أوضاع الدهابة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - تقدم الشيخ شاذلي القرباوي، أحد مشايخ قبيلة العبابدة بمحافظة البحر الأحمر بالنيابة عن مشايخ القبائل والعائلات من العبابدة والبشارية بمحافظتي البحر الأحمر وأسوان، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لجهوده المتواصلة في سبيل رفعة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، وحرصه الدائم على دعم قضايا المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف ربوع مصر.

وأعرب الشيخ شاذلى القرباوي عن بالغ تقديره للجهود المبذولة في ملف تقنين أوضاع التنقيب عن خام الذهب، وما تشهده هذه الجهود من توجه جاد نحو وضع آليات قانونية منظمة، تتم تحت رعاية وإشراف أجهزة الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويحقق الاستفادة المثلى من الثروات المعدنية.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع أجهزة الدولة المعنية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وجهوده في دعم مسارات التنمية والعمل على إيجاد حلول منظمة تحقق الصالح العام.

ووجه الشيخ شاذلي القرباوي الشكر إلى المجلس القومي للقبائل العربية، برئاسة الشيخ ابراهيم العرجانى تقديرًا لدوره في طرح مبادرة تقنين التنقيب عن خام الذهب، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في تنظيم النشاط ووضع إطار قانوني يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق أبناء المناطق المنتجة للذهب ومصالح الدولة.

وأكد القرباوي أن هذه الجهود تعكس الاهتمام بأبناء المحافظات الحدودية، وتفتح آفاقًا جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على مصادر رزق المواطنين، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات أبناء جنوب مصر.