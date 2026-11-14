شيخ بقبيلة العبابدة يشكر فخامة الرئيس على دعم مبادرة تقنين أوضاع الدهابة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - تقدم النائب جبريل محمود، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر دائرة سفاجا والقصير ومرسى علم، وأحد مشايخ قبيلة العبابدة، بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه لمبادرة تقنين أوضاع التنقيب العشوائي عن الذهب بجنوب مصر، وخاصة في محافظة البحر الأحمر، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تواجه الدهابة والعاملين بهذا القطاع.

كما أعرب النائب جبريل محمود سعد عن تقديره للرعاية التي يقدمها جهاز مستقبل مصر للمبادرة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، في دعم الجهود الرامية إلى معالجة أزمة الدهابة وتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب.

وأكد أن المبادرة من شأنها حل أزمة كبيرة يعاني منها أبناء جنوب مصر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة ملموسة في ملف الدهابة، من خلال وضع حلول عملية تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ومصادر أرزاقهم.

وكان قد عُقد اجتماع موسع برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي القبائل والعائلات من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر.

وتناول الاجتماع بحث آليات تقنين نشاط التنقيب عن الذهب، ومعالجة أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب، في إطار السعي لإيجاد حلول عملية لأزمة الدهابة.

وتهدف هذه الجهود إلى ضمان الحفاظ على مصادر رزق أبناء المناطق الحدودية، وتنظيم استغلال الثروات المعدنية تحت إشراف الدولة، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومستحقات الدولة، ويفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الثروات الطبيعية في جنوب مصر.