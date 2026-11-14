رئيس الوزراء يتفقد مشروع جوهرة دارة بمدينة المنصورة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 نوفمبر 2026 05:25 مساءً - خلال زيارته اليوم إلى محافظة الدقهلية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع "جوهرة دارة" بمدينة المنصورة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يتم تنفيذه ضمن إطار مشروع عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وخلال التفقد، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمواصلة مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى والنظر إليه كأحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى العمران وتطوير مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، حيث يسهم بأثر مُباشر في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمشهد العمراني والحضاري لمُختلف المدن المصرية.

بدوره، أشار اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلى أن مشروع "جوهرة دارة" بشارع الجيش، الذي يضم 11 عمارة سكنية، يمثل إضافة عمرانية متميزة في قلب مدينة المنصورة، ويسهم في توفير بيئة سكنية حضارية متكاملة تليق بأبناء المحافظة، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات التطوير الحضري التي تنفذها الدولة على أرض محافظة الدقهلية، وتحرص على تقديم كل أوجه الدعم والتنسيق للجهات المعنية وتذليل أية معوقات، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات والحفاظ على استدامتها على النحو الذي يخدم المواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري لمدينة المنصورة.

من جانبه، أوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع "جوهرة دارة" يأتي ترجمة للرؤية الاستراتيجية الشاملة للصندوق، والتي ترتكز على تحقيق التنمية العمرانية المستدامة لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، ويقدم أيضاً ميزة تنافسية فريدة تتمثل في توفير نمط حياة "الكومباوند السكني" المتكامل والمغلق داخل نطاق المدن القائمة لتلبية تطلعات المواطنين من متوسطي الدخل.

ولفت المهندس خالد صديق، إلى أن الصندوق ينفذ هذه الرؤية كجزء من منظومة وطنية كبرى تمتد لتشمل مشروعات التطوير العمراني في 13 محافظة مصرية في الوقت الحالي، مؤكداً أن الإقبال الاستثنائي على وحدات المشروع فاق التوقعات، وأثبت نجاح استراتيجية الصندوق في تحقيق التكامل بين جودة الحياة السكنية والحفاظ على النسيج العمراني للمدن الرئيسية، استكمالاً للجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بالشكل الحضاري لكافة محافظات الجمهورية.

وتفقد رئيس الوزراء نموذجاً للوحدات السكنية بالمشروع، مصحوباً بشرح حول مكونات المشروع ومزاياه وخدماته، حيث أوضح المهندس خالد صديق، أن مشروع "جوهرة دارة" يعدُ أحد النماذج التطبيقية للمبادرة الرئاسية للتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذي يعكس الرؤية الاستراتيجية لصندوق التنمية الحضرية في خلق مجتمعات سكنية متكاملة لمتوسطي الدخل للارتقاء بجودة الحياة العمرانية، إلى جانب مشروعات تطوير العشوائيات، التي ترتقي بشكل مباشر بحياة قاطنيها وتتيح فرص سكن أفضل وخدمات أكثر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن المشروع يتم تنفيذه من خلال صندوق التنمية الحضرية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بنسبة إنجاز بلغت 100% للاعمال الإنشائية، وتصل مساحة المشروع لنحو 6 أفدنة، ويتكون من 11 عمارة سكنية، يتكون كل منها من دور أرضي و10 أدوار متكررة، بإجمالي 748 وحدة بالمشروع، تشمل 744 وحدة سكنية بمساحات من 113م2 إلى 176م2، و4 وحدات إدارية، بخلاف 12 محلاً تجارياً.

وفيما يتعلق بالخدمات بالمشروع، تمت الإشارة إلى أن كل عمارة تضم مصعدين، كما يتضمن المشروع طرقاً ومسافات بين المباني، وجراجات للسيارات تتسع لنحو 374 سيارة، إلى جانب موزع كهرباء، والعديد من الخدمات والمرافق الأخرى.

وأضاف المهندس خالد صديق أنه تم تسليم وتسكين 60% من إجمالي وحدات المشروع، بعدد 738 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن المشروع يقدم ميزة تنافسية فريدة بتطبيق نموذج "الكومباوند السكني المغلق" داخل النسيج العمراني للمدن القائمة، حيث تم إحاطة المشروع بأسوار متكاملة لضمان الخصوصية الكاملة للقاطنين، ولضمان الحفاظ على النسق الحضاري والقيمة العقارية للمشروع على المدى الطويل، ويعتمد الصندوق على نظام "وديعة الصيانة" كركيزة أساسية لاستدامة كفاءة المرافق والخدمات، كما قام صندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتولي مهام الأمن، والحراسة، والنظافة، والصيانة الشاملة، لتكون الجهة المسؤولة عن الإدارة اليومية والتشغيلية للمشروع بأعلى معايير الجودة.

وخلال التفقد، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى عددٍ من السكان الذين تسلموا وحداتهم بالمشروع، للتعرف على انطباعاتهم عن المشروع، وكذا مطالبهم، حيث أكد السكان سعادتهم بالوجه الحضاري المميز للمشروع لاسيما مع قربه من مختلف الخدمات والمرافق، وقدموا عدداً من المطالب، ووعدهم رئيس الوزراء ببحث هذه المطالب والعمل على الاستجابة لها.