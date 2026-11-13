السكة الحديد: انتظام حركة قطارات الإسماعيلية والسويس في الاتجاهين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - عادت حركة القطارات على خط الإسماعيلية والسويس إلى الانتظام في الاتجاهين، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، عقب توقفها على خلفية حادث خروج إحدى عربات قطار الركاب عن القضبان بين محطتي نفيشة والضبعية.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قد أصدر تعليمات بإيقاف حركة القطارات على الخط، لحين إجراء فحص شامل للقضبان ومهمات التثبيت والتأكد من سلامة المسار، حفاظا على أمن الركاب وسلامة التشغيل.

وجاء قرار وقف الحركة عقب خروج العربة الرابعة من القطار رقم 107/3634 المتجه من الإسماعيلية إلى السويس، والمكون من خمس عربات «تحيا مصر»، عن القضبان نتيجة سرقة ثماني قطع من مهمات تثبيت القضبان المعروفة باسم «البلنجات»، دون وقوع إصابات بين الركاب.

وتابع وزير النقل أعمال التعامل مع الحادث وإعادة العربة المتضررة إلى مسارها، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لضمان سلامة حركة القطارات.

كما وجه الوزير فرق هندسة السكة الحديد بإجراء أعمال تفتيش شاملة على خطوط السكك الحديدية بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من سلامة القضبان ومهمات تثبيتها وتأمين مسارات القطارات.

وتأتي عودة انتظام الحركة على خط الإسماعيلية والسويس بعد قرار الإيقاف الاحترازي الذي استهدف التأكد من جاهزية الخط للتشغيل الآمن عقب الحادث.