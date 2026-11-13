الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة يستقيل نائب القائم العام للجيش الليبي الفريق أول صدام حفتر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 نوفمبر 2026 08:21 مساءً - استقبل رئيس المخابرات العامة السيد الوزير حسن رشاد بالقاهرة نائب القائد العام للجيش الليبي الفريق اول صدام حفتر لبحث التعاون بين البلدين في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، ووضع آلية عمل لتفعيل مشروعات الاستراتيجية والاقتصادية المختلفة و المشتركة بين البلدين، وسبل تقدم العملية السياسية لتوحيد السلطة السياسية للوصول الى انتخابات دائمة في ليبيا.

يأتي هذا اللقاء في اطار انفتاح القاهرة على مختلف الاطراف الليبية المعنية، ومساعيها الدائمة للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية ، وتعزيز علاقاتها التاريخية مع الشعب الليبي.