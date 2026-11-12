رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات والترتيبات النهائية لاستضافة اجتماع مخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الاستعدادات والترتيبات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والس رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمهندس/ محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة التنسيقات والاستعدادات الأخيرة لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال فى مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك يومي 16و 17 نوفمبر الجاري، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التى يحظى بها عقد هذا الاجتماع، باعتباره منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات والقطاعات على أرض مصر، وما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات وحوافز، تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات، هذا فضلا عن السعي لتعظيم استغلال ما تم انفاقه من استثمارات لدعم وتطوير البنية التحتية فى مصر.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن انعقاد هذا الاجتماع المهم بالقاهرة، يأتي ضمن نتائج مشاركة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في يناير 2026، وذلك بهدف استعراض آفاق الاقتصاد المصري وفرص الاستثمارات المتاحة، ودور مصر الاقتصادي الإقليمي باعتبارها مركزًا للتجارة واللوجستيات والطاقة.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسب ومعدلات مشاركتها فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أن وجود عدد كبير من الشركات العالمية، المشاركة فى فعاليات هذا الاجتماع المهم، سيسهم فى استكشاف واستعراض العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وما تتمتع به مصر من مقومات وامكانات واعدة فى العديد من القطاعات.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، آخر الاستعدادات والترتيبات لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال فى مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بمشاركة نخبة من رؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات الدولية التى تعمل في المجالات المختلفة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يصل عدد المشاركين إلى أكثر من 70 مشاركاً رفيع المستوى من تلك الشركات.

وتناول الدكتور بدر عبد العاطي، بشكل مفصل، ما سيتضمنه الاجتماع المخصص للأعمال فى مصر، من فعاليات وجلسات واجتماعات نقاشية وتفاعلية مع مختلف الحضور، استعراضا لآفاق الاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية المتاحة على أرض مصر فى العديد من المجالات والقطاعات، لافتا إلى أنه سيشارك فى فعاليات هذا الاجتماع المهم العديد من الشركات المصرية في العديد من المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في تعزيز الحضور والتواصل، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، واستكشاف المزيد من الفرص الجديدة بين الشركات المصرية والدولية، تعظيما للإمكانات الاستثمارية المصرية.

وأكد وزير الخارجية، أن انعقاد هذا الاجتماع المهم بالقاهرة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، إنما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصري، والقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وما يتيحه من فرص استثمارية واعدة، على الرغم من هذه التحديات.

واستعرض وزير الخارجية، خلال الاجتماع، نتائج ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات للجنة المشكلة، المعنية بالإعداد لتنظيم هذا الاجتماع المهم، وما تم من التعاون والتنسيق فى هذا الإطار مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وصولا للإعداد الجيد لهذا الاجتماع المهم، سعياً لتحقيق المزيد من أهدافه المرجوة.