النيابة تكلف لجنة هندسة القاهرة بفحص جهاز التحكم الآلي بقطار حادث العياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 نوفمبر 2026 10:21 مساءً - كلفت النيابة العامة اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار رقم 134، الذي اصطدم بمؤخرة القطار رقم 2010 بمنطقة العياط، وبيان ما إذا كان الجهاز يعمل وقت وقوع الحادث، وتحديد أوجه الخلل به إن وجدت.

وتتضمن مأمورية اللجنة تحديد الجهة المنوط بها متابعة جهاز التحكم الآلي وصيانته، ومدى التزامها بأداء واجباتها، وتحديد المسؤول عن أي خلل قد يكشف عنه الفحص الفني، إلى جانب بيان أسبابه.

كما طلبت النيابة من اللجنة فحص الحالة الفنية للقطارين محل الحادث، ومراجعة منظومة الإشارات والسيمافورات وأجهزة التحكم والسيطرة، وبيان مدى صلاحيتها للعمل وقت وقوع التصادم.

وتأتي هذه المأمورية ضمن عشرة محاور حددتها النيابة العامة لفحص منظومة العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشمل اشتراطات الأمان والتشغيل والمراقبة والمعدات والعنصر البشري وأعمال التطوير التي شهدتها الهيئة.

وكان أعضاء اللجنة قد أدوا اليمين القانونية أمام النيابة العامة قبل بدء مباشرة مهمتهم، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.